Bon plan : La carte graphique GeForce GTX 1070 de Gigabyte à 359€ (au lieu de 479€)

Il n'y en aura pas pour tout le monde

Un concentré d'efficacité

En ce mardi, la team Clubic Bons Plans continue inlassablement sa quête des meilleures offres du moment afin de vous les transmettre. Après avoir fait le tour des différentes plateformes de vente en ligne, et écumé les plus sombres recoins d'internet, ils sont revenus avec une promotion qui devrait vous plaire. Nous vous proposons en effet de découvrir la NVIDIA GeForce GTX 1070 WF2 OC 8Go qui tombe à 359 euros le temps d'une vente flash.Pour découvrir cette vente flash extrêmement sympathique, c'est chezqu'il vous faudra vous rendre. La plateforme de vente en ligne nous propose en effet, le temps d'une vente flash se déroulant les deux prochains jours, de découvrir laà 359 euros au lieu de 479 euros habituellement. Une ristourne de 25% qui s'avère bienvenue pour cette carte graphique.Pour les modalités de cette offre, sachez que vous pourrez bien évidemment bénéficier de livraison gratuite et ce, que ce soit chez vous, dans un magasin Carrefour, ou dans un point relais. Attention toutefois, car si la livraison à domicile est disponible dès demain, vous ne recevrez votre colis que vendredi prochain si vous choisissez les autres options.Si elle s'avère un cran moins puissante que la GTX 1080, cette GTX 1070 WC OC de chez NVIDIA n'en demeure pas moins une carte graphique extrêmement bien fichue, qi mérite sa place dans toute bonne configuration gamer. Elle dispose en effet d'un processeur NVIDIA Pascal équipé de 1920 cœurs CUDA cadencé à 1771 MHz, et embarque 8 Go de RAM en G-DDR5 à 8008 MHz.Très compacte, cette carte graphique dispose malgré tout d'un excellent système de refroidissement : le GigaByte Windforce 2X qui lui permet de contrôler au mieux la température de l'ensemble, y compris lorsque vous jouez avec tous les taques au maximum. Comptez enfin sur de nombreuses sorties vidéo, à savoir un port DVI-D, un port HDMI 2.0 et 3 ports DisplayPort pour ce GPU qui gère la 4K et la VR.