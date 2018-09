Le vidéoprojecteur ACER H6517ABD Full HD à 329 euros

Faites vous rembourser !

Back to School : nos bons plans high-tech pour la rentrée 2018

Et pour profiter de cette offre, c'est chezque nous vous proposons d'aller faire un tour. Le site marchand continue sur sa lancée en proposant ce vidéoprojecteurà 399 euros au lieu de 549. À cela, vous pouvez ajouter une offre de remboursementqui vous fera économiser 70 euros supplémentaires, faisant baisser la facture àDe quoi obtenir, au final, une réduction de près de 40% sur ce produit. Pour connaître la démarche à suivre pour obtenir le remboursement d'ACER, nous vous invitons à aller consulter sans plus attendre les modalités de l'ODR à cette adresse . Pour le reste, sachez que vous pourrez bien évidemment vous faire livrer dès demain, et que vous bénéficierez de la livraison gratuite en France Métropolitaine.Que ce soit pour regarder des films ou jouer à vos jeux préférés sur grand écran, ce vidéoprojecteur ACER H6517ABD devrait vous apporter toute satisfaction. Il dispose d'une définition de Full HD de 1920 par 1080, et dispose d'un contraste (20000:1) et d'une luminosité suffisante (3400 ANSI Lumens) pour obtenir une qualité d'image optimale en toutes circonstances. Petit plus non négligeable, au cas où cela vous intéresserait, il est compatible avec les technologies 3D.Pour le reste, sachez que ses ampoules possèdent une très bonne autonomie, près de 5000 heures, qu'il est possible de pousser à 10 000 en mode éco. Côté connectique, comptez sur une ligne audio 3,5mm, une entrée RVB, un port HDMI et un port mini-USB de type B. Il dispose aussi d'un mode EcoProjection qui permet de réduire la consommation électrique de manière significative lorsqu'il est en veille.