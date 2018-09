Dernières heures pour l'offre RED by SFR 20 Go à 5 euros par mois

De la Data et encore de la Data

La marche à suivre est plutôt simple si vous êtes déjà client chez RED by SFR : vous aurez juste à contacter le service client par e-chat ou par ce formulaire de contact accessible via ceL'offre Red by SFR vous propose outre son enveloppe de 20 Go de données mobiles en France Métropolitaine, d'une enveloppe de 3 Go de données mobiles en 4G+ depuis l'Europe.En plus de cela, vous retrouvez dans l'offre Red by SFR 20 Go les services de téléphonie suivants :- Appels vers les mobiles et fixes en France et Départements d'Outre Mer- SMS et MMS illimités en France métropolitaine- Appels, SMS, illimité depuis l'Union Européenne et Départements d'Outre Mer vers la FranceL'opérateur inclue aussi 1 Go de stockage dans le SFR Cloud, toujours utile pour stocker ses photos ou ses fichiers personnels.La formule d'abonnement proposée est dite "à vie", concrètement cela veut dire que le tarif de votre offre ne reviendra jamais à son niveau d'origine, contrairement à la plupart des baisses de prix qui sont limitées à 12 mois. C'est assez rare pour le souligner ! Il faudra également débourser 10 euros pour acquérir votre nouvelle carte SIM avec votre nouvel abonnement.