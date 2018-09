NVIDIA prolonge son offre de rentrée sur les pack Shield TV

Le choix des armes

Une petite boite pleine de surprises

Back to School : nos bons plans high-tech pour la rentrée 2018

Jusqu'au 22 septembre prochain, vous pourrez découvrir une réduction sur trois produits de la gameet ce, sur de nombreux sites marchands commeou. Le premier d'entre eux n'est autre que le, une manette qui pourra vous servir, comme vous vous en doutez, à jouer aux jeux présents sur votre Shield, votre Shield TV ou votre Shield Tablet. Elle bénéficie actuellement d'une réduction qui la fait passer à 58,49 euros au lieu de 69,99.Vous pourrez ensuite découvrir deux packs. Un premier, qui comprend une Shield TV, et sa télécommande, et que vous pourrez acquérir pour 159 euros au lieu de 199. Le second pour sa part, inclut aussi une Shield et sa télécommande, mais y ajoute un Shield Controller pour faire bonne mesure. Vous pourrez le trouver à 189 euros au lieu de 229.Avec la Shield TV, c'est un véritable média center connecté qui débarque dans votre salon. Grâce à elle, vous pourrez accéder très simplement à de nombreux services de streaming (Netflix ou Molotov TV pour n'en citer que deux) directement sur votre télévision, de manière à regarder vos contenus en 4K HDR si vous le souhaitez. Pour faciliter la navigation, vous pourrez bien évidemment utiliser la télécommande vendue avec, ou bien vous servir de commandes vocales simples et bien pensées. Une bonne manière aussi, de gérer vos appareils connectés disséminés dans la maison.Mais les fonctionnalités de la Shield TV ne s'arrêtent pas là, puisque vous pourrez aussi vous en servir pour jouer à de nombreux jeux. En allant par exemple farfouiller sur le Google Play Store, mais aussi en utilisant le service de streaming GeForce NOW, ou en streamant les jeux de votre PC Fixe grâce à NVIDIA GameStream.