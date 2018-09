La Box Starter ADSL SFR à 5 euros par mois pendant 12 mois

Bienvenue sur Internet

En ce moment,tient ses Happy Box Days, une série de promotions portant sur ses abonnements fibre et ADSL afin de ramener quelques nouveaux clients dans son escarcelle. Nous avons décidé de vous présenter aujourd'hui l'offrequi voit son prix passer de 35 à 5 euros par mois pendant les 12 premiers mois. Une réduction de pas loin de 85% qui fait du bien au porte-monnaie.Pour profiter de cette offre, rien de bien compliqué. Il vous suffit d'aller faire un tour sur le site deet de tester votre éligibilité géographique. Vous pourrez ensuite souscrire à cette offre triple play en toute simplicité. Sachez aussi que si vous résiliez votre ancien opérateur, vous pourrez bénéficier d'un remboursement de 100 euros. Vous pourrez trouver toutes les informations à ce propos surAvec ce forfait, vous aurez à votre disposition une offre triple play extrêmement complète. À commencer, bien évidemment, par un accès à internet par l'ADSL. Comptez sur un débit en téléchargement à 20 mb/s, et sur 1 Mb/s en upload. Vous pourrez aussi bénéficier de la téléphonie fixe illimitée vers les fixes en France.Mais ce n'est pas tout car, triple play oblige, vous pourrez aussi bénéficier d'une box TV qui vous permettra d'accéder à 160 chaînes de télévision. Cerise sur le gâteau, ce forfait vous donne aussi accès à un espace de stockage de 10 Go dans le cloud de SFR. Dernière remarque, qui a son importance, ce forfait reprendra son tarif d'origine (soit 35 euros) au terme des 12 premiers mois, donc surveillez avec attention votre date d'engagement si vous franchissez le pas.