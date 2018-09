Le Samsung Galaxy S9 64 Go Noir Carbone à 499 euros

A Galaxy not so far away

Pour découvrir ce mobile à un tel prix, c'est chezque vous devrez aller fureter. Le site marchand vous propose en effet d'acheter ledans sa version Noir Carbone avec un stockage de 64 Go à 499 euros en profitant de l'offre de remboursement qui se déroule en ce moment, et jusqu'au 30 septembre prochain chez Samsung. Offre dont vous pourrez trouver tous les détails en vous rendant sur la page qui lui est dédiée à cette adresse Pour le reste, vous commencez à connaître la chanson. Il s'agit bien évidemment d'un produit neuf, qui est vendu et expédié par Cdiscount. Vous pourrez bien évidemment bénéficier de la gratuité des frais de ports en France Métropolitaine, et vous faire livrer votre téléphone dès demain. Vous pourrez aussi assurer ce dernier contre la casse pendant les deux prochaines années en rallongeant la facture de 70 euros.Sorti début 2018, le Samsung Galaxy S9 est ce qui se fait de mieux (avec le S9+ bien évidemment) chez Samsung en ce moment. Ce téléphone grand format, avec son écran Super Amoled 5,8 pouces doté d'une définition de 2960 par 1440 pixels, est aussi une jolie bête de compétition. Sous le capot, un SoC Exynos 9810 Octa Core cadencé à 2,7 GHz et 4 Go de RAM pour une rapidité d'exécution et une stabilité accrue.Côté stockage, cette version dispose de 64 Go en interne, et dispose d'un port MicroSD au cas où vous souhaiteriez étendre cette dernière. Il dispose aussi d'un appareil photo arrière de 12 mégapixels capable de capturer de la vidéo en 4K, et une caméra en façade limitée à 8 mégapixels. Côté batterie, ce Samsung Galaxy S9 peut compter sur du 3000 mAh lui octroyant une très jolie autonomie. Dernière chose à savoir, cette offre est aussi valable sur les modèles Blancs, Corail et Ultra Violet.