Le forfait Free 30 Go à 0,99 euros par mois pendant un an

La semaine continue décidément en fanfare chez les opérateurs téléphoniques qui se livrent à une lutte sans merci. Après SFR et Bouygues, c'estqui y va de son petit numéro avec une offre assez impressionnante disponible chez. Pour peu que vous soyez membre, vous pourrez en effet découvrir le forfaitpendant la première année.Au-delà de cette période, il reprendra son tarif habituel, à savoir 19,99 euros par mois. En souscrivant à cette offre, vous réaliserez donc une économie de l'ordre de 95%, ce qui est assez énorme vous en conviendrez. Sachez toutefois que cette offre est limitée dans le temps, et soumise à quelques conditions supplémentaires. Vous ne pourrez en effet profiter de cette promotion que jusqu'au 18 septembre prochain, et ne devez pas avoir profité d'une offre Free chez Vente-Privée au cours des 13 derniers mois.Si vous optez pour ce forfaitspécial Vente-Privée, vous pourrez bénéficier de tout ce que l'on peut attendre d'un forfait de ce type. Comprenez par là que vous pourrez bénéficier d'appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, dans les DOM (à l'exception de Mayotte) et en Europe. Vous disposerez aussi de 30 Go d'internet mobile en 4G et 4G+ sur le réseau Free, et de 3Go supplémentaire en 3G en itinérance en Europe et dans les DOM.En cas de dépassement de l'enveloppe de 30 Go, votre débit sera réduit, et si vous dépassez les 3 Go alloués à l'itinérance, vous serez facturés 0,0072 € par Mo supplémentaire. Sachez enfin que vous pourrez bénéficier de la portabilité du numéro, et que si vous êtes abonné Freebox, vous pourrez bénéficier d'une réduction supplémentaire de 4 euros par mois. Prévoyez aussi une dépense supplémentaire de 10 euros à l'inscription pour obtenir votre carte SIM.