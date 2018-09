Les forfaits B&You 20 Go à 4,99 euros et 30 Go à 9,99 euros

Des Go à gogo

Un choix cornélien

Back to School : nos bons plans high-tech pour la rentrée 2018

Pour découvrir cette offre concernant les forfaits 20 et 30 Go de chez B&You , vous n'aurez pas trente-six solutions. L'opérateur étant entièrement en ligne, vous devrez impérativement passer par leur site si vous souhaitez souscrire. En faisant cela, vous pourrez ainsi découvrir le forfaiteuros par mois, tandis que le forfaitsera disponible pourIl s'agit de forfaits sans engagement de durée, et le tarif indiqué sera conservé tant que vous ne déciderez pas de le résilier (d'où la mention « à vie »). Plusieurs choses à savoir cependant. Pour commencer, sachez que cette offre est réservée au nouveau client, et limitée à une ouverture de ligne par foyer. Vous devrez aussi débourser 10 euros afin de recevoir votre carte SIM. Dernière chose, cette promotion est valable jusqu'au 17 septembre prochain pour le forfait 20 Go, et jusqu'au 24 septembre prochain pour le forfait 30 Go.Vous commencez à avoir l'habitude avec ce genre de forfait, car ils proposent peu ou prou, tous le même genre de services. Le forfait B&You 20 Go vous permettra d'accéder aux appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, dans les DOM ou en Europe. Vous disposerez aussi de 20 Go d'internet mobile sur le réseau Bouygues Telecom, dont 2 Go utilisables en Europe et dans les DOM. Tout dépassement sera bien évidemment facturé en supplément.Le forfait 30 Go propose la même chose au niveau des appels, SMS et MMS. Il dispose en revanche de 30 Go d'internet mobile à dépenser comme bon vous semble en France, dont 3 Go qui peuvent être utilisés en itinérance en Europe ou dans les DOM.