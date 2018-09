Le pack Gamer Logitech (clavier, souris et casque) à 99 euros

Logitech tonique

Equipé pour tuer (virtuellement)

Back to School : nos bons plans high-tech pour la rentrée 2018

Ce pack extrêmement sympathique, c'est chez Cdiscount que vous pourrez le découvrir. Le vendeur, qui continue de nous étonner avec ses offres de rentrée ! Le site marchand propose un pack Logitech comprenant le casque G430, la souris G300S R et le clavier G105R pour, et pour un temps limité. Vous pourrez bien évidemment vous faire livrer dès demain, au cas où vous souhaiteriez être fin prêt pour vous attaquer au prochain Tomb Raider.Sachez aussi qu'en commandant ce produit grâce à l'application Cdiscount, vous pourrez obtenir une réduction supplémentaire en utilisant le codeau moment de la confirmation de votre panier, faisant passer le cout de ce pack à 89 euros. 10 euros de plus en moins, ça ne se refuse pas !Avec ce pack de matériel gaming, vous aurez à votre disposition tout ce qu'il vous faut pour jouer confortablement à vos jeux préférés, que ce soit en solo ou en multi. À commencer par le clavier G105 Refresh qui dispose d'un rétro éclairage LED, et de 6 touches programmables pour vos raccourcis préférés. Il dispose aussi de l'AntiGhosting, et de contrôles multimédias simples d'accès. La souris optique G300S Refresh possède pour sa part 9 boutons programmables, ce qui en fait un allié de choix pour de nombreux types jeux tels que les MOBA ou les jeux de stratégie.Elle dispose en outre d'une mémoire intégrée pour que vous puissiez enregistrer différents profils, et a été étudiée pour offrir un confort et une ergonomie maximum. Dernier membre de ce pack, le casque G430 vous permettra tout d'abord de profiter d'un son surround 7.1, et dispose d'un micro équipé d'un anti-parasite pour une communication simple et efficace avec vos amis en jeu. Il s'agit aussi d'un casque Circum-Aural, assurant ainsi son confort même en cas d'utilisation prolongée.