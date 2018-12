Le casque Bluetooth a réduction de bruit active TaoTronics à 42 euros

Le silence est d'or

Pour découvrir ce produit, c'est chez Amazon que vous devrez vous rendre. Le géant de la vente en ligne propose en effet ce casque TaoTronics , qui allie BlueTooth et réduction de bruit active, à 42 euros pour peu que vous utilisiez le code de réduction. Vous réaliserez ainsi une économie de près de 30% sur ce produit pour le moins sympathique.oblige, vous pourrez bénéficier de nombreux avantages, comme la possibilité de vous faire livrer dès demain chez vous ou en point relais, tout en bénéficiant de frais de ports offerts. À noter, et c'est toujours bon de le préciser, que ce produit est bien évidemment neuf et expédié par Amazon.Marre que le monde extérieur s'invite dans vos oreilles alors que vous écoutez tranquillement votre chanson préférée ou un podcast extrêmement intéressant ? Il est peut-être temps d'investir dans un casque à réduction de bruit active comme ce casque TaoTronics. Il dispose en effet d'un petit micro qui capte les sons extérieurs et permet au casque de les atténuer en temps réel. Il s'agit en outre d'un casque Circum Aural qui vient englober totalement votre oreille pour une isolation et un confort d'utilisation maximum.Equipé d'une connexion Bluetooth pour vous débarrasser des fils encombrants, ce casque dispose aussi d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 24 heures en fonction des paramètres utilisés. Il vous permettra aussi de prendre vos appels téléphoniques en toute simplicité grâce à son micro intégré. Pour ne rien gâcher, sachez qu'il s'agit d'un casque entièrement pliable pour un rangement et un transport simple et un encombrement minimum.