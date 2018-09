L'abonnement RED by SFR 30Go à 5 euros par mois à vie

RED dingue

Ne déclarez pas forfait

Back to School : nos bons plans high-tech pour la rentrée 2018

Disponible via ShowroomPrivé.com , cette offre vous permettra de souscrire au forfait RED by SFR 30 Go pourpar mois seulement, au lieu des 10 euros habituels. Il s'agit bien évidemment d'une offre sans engagement, et ce tarif est garanti sans condition de durée. Un paramètre assez intéressant lorsque l'on sait que la plupart des offres du genre augmentent au-delà de 12 mois.Sachez en revanche que si vous optez pour ce forfait, vous devrez débourser 10 euros supplémentaires à la souscription afin d'obtenir une carte SIM triple découpe. Attention cette offre n'est valable que jusqu'au 17 septembre prochain, donc si elle vous a tapé dans l'œil, n'hésitez pas trop longtemps sous peine de vous en mordre les doigts.Disponible à 5 euros par mois, ce forfaitinclus bien évidemment des appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine et vers les DOM, avec une limitation toutefois à 200 destinataires différents par mois. Vous pourrez aussi utiliser vos appels dans l'Union Européenne, ce qui est toujours bon à prendre. Pour faire bonne mesure, vous disposerez aussi d'un Go de stockage sur le cloud de SFR.Vous disposerez en outre de 30 Go d'internet mobile via le réseau 4G de SFR, et de 3 Go de data supplémentaires utilisables en Europe et dans les DOM. Attention toutefois, car en cas de dépassement, la facture pourrait s'avérer salée. Si le dépassement en France est bloqué à quatre recharges de 100 Mo (soit 8 euros) avant de se bloquer, le tarif en itinérance est de 0,007 euros par Ko utilisés. Surveillez donc votre consommation avec attention.