La TV HD LG 28TK410V-PZ à 149 euros

Back to School : nos bons plans high-tech pour la rentrée 2018

Cette promotion portant sur le téléviseur, c'est chezque vous pourrez la trouver. Le site marchand vous propose en effet de repartir avec cet écran pourau lieu de 201 euros, vous permettant ainsi de réaliser une économie de près deSachez aussi que vous pourrez obtenir une ristourne de 10 euros supplémentaire en commandant cette télévision via l'application mobile Cdiscount, et en utilisant le code. Pour le reste, vous commencez à avoir l'habitude : frais de ports offerts en France Métropolitaine, livraison chez vous ou en points relais et autres extensions de garanties sont à l'ordre du jour.Ce téléviseurest un écran qui va à l'essentiel, et vise la simplicité. Doté d'une dalle LCD HD de 28 pouces, il propose un temps de réponse gris à gris de 5 ms et une luminosité de 250 cd-m². S'il ne dispose que d'un port HDMI et d'un port USB 2.0, il se rattrape en pouvant être utilisé comme téléviseur et comme écran d'ordinateur.Il dispose en outre de deux hauts parleurs intégrés, et comporte des modes cinéma et gaming qui lui assurent une certaine versatilité. On appréciera aussi le mode Smart Energy Saving qui lui permet de moins consommer, ou le picture in picture intégré pour profiter de deux contenus en même temps.