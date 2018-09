Le PC portable ASUS ZenBook 14 pouces à 699 euros

ZenBook, soyons ZenBook

Un PC pour bosser

Back to School : nos bons plans high-tech pour la rentrée 2018

Afin d'être en mesure de profiter de cette offre, nous vous proposons de vous rendre chez, qui continue sur sa lancée en nous proposant une fois encore une réduction assez sympathique sur un PC portable en ce mois de rentrée.(de son nom barbare), perd en effet près de 200 euros pour passer à 699 euros.Vendu et livré par, il profite bien évidemment des avantages liés à la plateforme de vente en ligne, comme les frais de ports offerts en France Métropolitaine, ou la possibilité de vous faire livrer dès demain en point relais ou bien chez vous. Vous pourrez aussi étendre la garantie contre la panne et la casse, en ajoutant une centaine d'euros supplémentaires.Si vous cherchez un PC pour pouvoir travailler en itinérance, cetpourrait être le PC qu'il vous faut. Il embarque un Core i5 8250U cadencé à 1,5 GHz accompagné par 8 Go de RAM en DDR4, extensible à 16. Il peut aussi compter sur un SSD de 256 Go sur lequel vous pourrez trouver une édition familiale de Windows 10.Côté écran, il est équipé d'une dalle 14 pouces Full HD utilisant la technologie ASUS Splendid, et qui couvre jusqu'à 72% du spectre de couleur NTSC. Pour la connectique, ce sera deux ports USB 2.0, un port USB 3.1, un port USB-C 3.1 et un port HDMI qui vous seront proposés.