Le Xiaomi Redmi S2 à 144 euros et le Xiaomi Redmi Note 5 à 164 euros

Deux téléphones pour deux usages

Comme vous le savez sans doute, lesmis en place parsont l'occasion pour la plateforme d'enchères en ligne de mettre en avant les vendeurs de sa marketplace. Des vendeurs certifiés, choisis avec soin, qui vendent des produits neufs, bénéficiant de la garantie client d'eBay incluant une gestion simplifiée des retours, un remboursement en cas de livraison défectueuse (si vous avez commandé via Paypal), et un service client disponible par téléphone.Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir deux téléphones à prix réduit : ledans sa version 64 Go, et leà 164 euros dans sa version 64 elle aussi. En optant pour ces produits, vous pourrez bénéficier de frais de ports offerts. À noter que ces deux téléphones sont disponibles en quantité limitées, n'hésitez donc pas trop si vous êtes intéressé.Leest un téléphone doté d'un écran OLED de 6 pouces en 720p, et qui embarque un SoC Qualcomm Snapdragon 625 OctaCore ainsi que 4 Go de RAM. Il dispose de deux appareils photos : un de 12 + 0,5 millions de pixels à l'arrière et un de 16 millions de pixels à l'avant. Disponible dans sa couleur Or, il s'agit d'une version entièrement débloquée, et compatible avec les bandes mobiles et 4G françaises qui possède un port Dual Sim Nano, et peut accueillir une carte SD pour augmenter sa mémoire, qui est de 64 Go à la base.Lepour sa part, est un téléphone disposant lui aussi d'un écran de 6 pouces, qui peut cependant compter sur une définition de 2160 par 1080 pixels. Dans ses entrailles, vous pourrez découvrir un SoC Snapdragon 636 Octa Core, ainsi que 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Comme le Redmi S2, il s'agit d'un mobile débloqué et parfaitement utilisable en France, qui dispose de la Dual Sim, d'un port SD pour accroitre le stockage, et de deux appareils photos. Il est vendu ici dans sa version noire.