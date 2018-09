Le Nokia 5.1 Cuivre à 179 euros

Connectez les gens

Pour découvrir cette offre, c'est chez Cdiscount que vous devrez aller faire un tour. Le site marchand continue ses offres de rentrées et propose actuellement de découvrir le Nokia 5.1 dans sa version Cuivre à. Grâce au code de réductionen réalisant votre commande via l'application smartphone, vous pourrez baisser ce prix àSi vous effectuez votre commande rapidement, vous pourrez bien évidemment bénéficier d'une livraison dès le lendemain que ce soit en point relais ou chez vous. La livraison est bien évidemment gratuite en France Métropolitaine. Vous pourrez si vous le souhaitez ajouter une extension de garantie contre la casse pour un ou deux ans, contre quelques euros de plus.Ce Nokia 5.1 dans sa robe Cuivre propose un écran 5,5 pouces Full HD+ au format 18:9 équipé d'un verre Gorilla Glass pour une meilleure résistance aux chocs. Il embarque aussi un processeur Mediatek MT6755S Octo Core cadencé à 2 GHz. Il dispose en outre d'un stockage interne de 16 Go et possède un port Dual Nano SIM.Côté caméra, comptez sur un appareil photo 8 millions de pixels en frontale, tandis que l'arrière comporte une caméra 16 millions de pixels avec un flash LED. Ce téléphone est bien évidemment compatible avec Bluetooth 4.2 et la plupart des bandes 4G disponibles en France.