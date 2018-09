Le lecteur de carte multifonction Filehub RAVPower à 32 euros

À la carte

Un lecteur de carte qui en a sous le capot

Pour découvrir cette petite offre fort sympathique, nous vous proposons de vous rendre sur Amazon . C'est là que vous pourrez découvrir le lecteur de carte mémoire Filehub RAVpower à 32 euros en utilisant le code de réductionau moment de la validation de votre panier. Vous économiserez ainsi 20%, ce qui ne fait jamais de mal.Expédié par, ce produit bénéficie de la livraison en un jour ouvré si vous commandez rapidement, et que vous pourrez vous faire livrer chez vous ou en point relais. À noter enfin que cette offre est valable pour la version noire comme pour la version blanche.Si la fonction principale de ce Filehub de chezest de vous permettre d'accéder au contenu de vos cartes SD depuis votre ordinateur, il possède plus d'un tour dans son sac. Pour commencer, il agit comme un véritable HUB qui vous permettra de transférer en toute simplicité vos fichiers vers votre mobile ou votre tablette. Il peut aussi agir comme un routeur de voyage, pouvant transformer un réseau câblé en réseau Wi-Fi.Vous pourrez aussi le connecter à un réseau Wi-Fi et convertir votre Filehub en hotspot. Et puisque ce petit appareil semble capable de tout faire, sachez qu'il peut aussi se transformer en batterie externe (6000 mAh) pour recharger votre smartphone lorsque vous vous déplacez.