La Fibre / ADSL Sosh à 9,99 euros par mois pendant 1 an

Vous le savez sans doute puisque nous vous en parlons très régulièrement, mais les opérateurs téléphoniques et internet n'en finissent plus de se livrer à une guerre sans merci afin de vous attirer dans leurs filets. Dernier exemple en date,, qui a sorti en aout dernier sa « Boîte Sosh », un abonnement fibre ou ADSL à petit prix.Cette offre, vous pourrez la découvrir en ce moment à un prix encore plus réduit grâce à la promotion de lancement qui a cours actuellement. L'abonnement à « La boîte Sosh » est en effet disponible àpar mois pendant 12 mois, au lieu de 29,99 pour la version fibre ou 19,99 euros pour la version ADSL. Sachez aussi que vous pourrez vous faire rembourser jusqu'à 100 euros sur les frais de résiliation de votre ancien opérateur, si vous décidez de passer chez Sosh.Dans sa version fibre, « La boîte Sosh » vous permettra de disposer de la fibre sur le réseau d'Orange, avec jusqu'à 300 Mo/s en téléchargement et en envoi, le tout par le biais d'une Livebox 4. Vous pourrez aussi profiter d'appels illimités vers les fixes en France, dans les DOM et dans plus de 100 destinations dans le monde. Une option à 5 euros par mois vous permettra aussi de disposer d'appels illimités vers les mobiles en France et dans les DOM. Sachez enfin que vous pourrez accéder à la TV d'Orange via une application dédiée ou sur votre mobile, tablette ou PC. Là encore, une option à 5 euros par mois vous permettra d'obtenir un décodeur TV.L'abonnement ADSL pour sa part, reprend dans les grandes largeurs les services téléphoniques et TV proposés par la « boîte Sosh » fibre. La seule différence se fait au niveau de la connexion internet. Vous disposerez en effet d'une connexion ADSL/VDSL haut débit sur le réseau Orange par le biais d'une Livebox 4. Deux choses avant d'en terminer avec cette offre : pour commencer, il s'agit d'offres sans engagements. Ensuite, le tarif de 9,99 euros ne s'applique que la première année. Au-delà, votre abonnement, fibre ou ADSL reprendra son tarif original.