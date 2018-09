La barre de son Samsung HW-J355 à 59€ via ODR et code promo

Pour découvrir cette offre, nous vous proposons de vous rendre chez Cdiscount . Le vendeur en ligne continue de proposer des offres de rentrée pour le moins sympathiques, vous pourrez ainsi découvrir la barre de son Samsung HW-J355 à 59 euros en étant un peu malin. Cdiscount propose en effet une ristourne de 100 euros, la faisant tomber à 99 euros, mais il est possible de faire descendre le prix àavec quelques manœuvres supplémentaires.Pour commencer, vous pourrez obtenir une réduction degrâce à une offre de remboursement. Vous pourrez consulter les modalités à cette adresse et découvrir le formulaire à remplir pour en bénéficier en allant faire un tour sur cette page. Sachez enfin que vous pourrez obtenir une réduction supplémentaire deen utilisant le codesi vous effectuez votre commande depuis l'application Cdiscount.Idéale pour équiper votre salon à moindre cout, la barre de son Samsung HW-J355 se compose d'une barre équipée de deux haut-parleurs et d'un caisson de basse pour une puissance totale de 120 watts. La combinaison de ces deux éléments vous permettra d'obtenir un son surround compatible DTS 2 ch. Très facile à installer, cette barre de son se contrôle très simplement grâce à sa compatibilité Bluetooth.Vous pourrez ainsi diffuser sans aucun problème les contenus audio depuis votre smartphone ou votre tablette, ou bien la contrôler grâce à l'application Samsung Audio Remote App. De nombreux paramètres, de l'allumage au réglage à l'égaliseur pourront ainsi être gérés en toute simplicité. On appréciera aussi certains réglages prédéfinis, comme le Clear Voice qui permet de mettre en valeur les voix lorsque l'on regarde un film.