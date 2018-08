Le portable HP Notebook avec son imprimante et sa souris à 299 euros

Le kit de l'étudiant

Terminez à l'HP

Décidément, Cdiscount n'en finit plus de proposer des offres de rentrée sur de petits PC taillés pour la bureautique. Après nous avoir gâté hier avec un très joli pack centré sur l', le marchand en ligne nous gratifie aujourd'hui d'une offre portant sur leet ses accessoires pour 299 euros au lieu de 538 euros, soit une économie de près de 45%. L'achat de ce pack vous permet en effet de bénéficier d'une offre de remboursement de 100 euros.Vous commencez sans doute à avoir l'habitude, mais cela ne coûte rien de le préciser, sachez que ce produit est bien évidemment neuf, qu'il est vendu et expédié par Cdiscount , et que vous pourrez donc bénéficier de plusieurs choses, telles que des frais de ports gratuits en France métropolitaine, la possibilité de vous faire livrer chez vous ou en point relais. Les habituelles extensions de garantie contre les pannes, la casse et le vol sont aussi de la partie si vous souhaitez mettre la main au portefeuille.Tourné vers la bureautique, ces'articule autour d'un Core i3-7020 cadencé à 2,3 GHz, suppléé par 4 Go de RAM en DDR4 à 2133 MHz qui n'occupe qu'un des deux slots de la machine. Il peut aussi compter sur un disque dur de 500 Go, et possède un port HDMI, deux ports USB 3.1 ainsi qu'un port USB 2.0. Côté écran, il s'agit d'une dalle de 15,6 pouces WXGA HD LED doté d'une définition de 1366 par 768 pixels.Ce PC est livré avec une licence Windows 10 Familiale 64 bits, et est accompagné de deux accessoires. Une souris filaire HP X900 noire ainsi qu'une imprimante-scanner HP Deskjet 2630 (compatible WiFi) viennent compléter ce pack.