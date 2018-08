Destiny 2 : Forsaken en précommande à partir de 35 euros

Destiny, on était tous les deux Destiny

Une extension qui change tout

Pour découvrir ces offres, rendez-vous chez notre partenaire. La plateforme de vente de clefs propose en effet des tarifs alléchants si vous souhaitez précommander. Gamesplanet est le seul distributeur en dehors deà pouvoir vendre l'extension indépendamment du jeu. Ainsi, les joueurs possédant déjà Destiny 2 devront passer par Gamesplanet pour se procurer l'extension. Rappelons à toutes fins utiles que Gamesplanet est un marchand de, qui ne joue pas avec les limites de ce marché aux contours parfois « gris ». Et comme ils sont sympas chez Gamesplanet, ils nous ont donné un petit code promo afin que vous obteniez 10% supplémentaire sur leurs offres de précommande.N'oubliez donc pas de rentrerau moment de la validation de votre commande ! Vous pourrez par exemple découvrir l'édition classique de Destiny 2 : Renégats à 35 euros. Attention toutefois, vous devez posséder le jeu original afin de pouvoir accéder à ce contenu.Nous vous proposons ensuit de découvrir l' édition Légendaire de Destiny 2 : Renégats pour 48,59 euros. Vous réaliserez ainsi une économie de presque 20% pour ce pack qui comprend bien évidemment l'extension Renégats, mais aussi Destiny 2 et ses deux extensions précédentes (La Malédiction d'Osiris et l'Esprit Tutélaire). Vous obtiendrez aussi quelques objets cosmétiques inédits.La dernière offre que vous pourrez découvrir concerne l' édition Complete Collection . Pour 81 euros, vous obtiendrez Destiny 2, ces deux DLC, Destiny 2 : Renégats mais aussi le pass annuel de Destiny 2 Renégats, afin de ne manquer aucunes des futures extensions. De nouveaux objets cosmétiques et des objets légendaires seront aussi de la partie.Comme vous le savez sans doute si vous suivez un tant soit peu l'actualité vidéoludique, Destiny 2 est un jeu créé par(les petits gars derrière rien de moins qu'Halo), qui mêle FPS et MMORPG. Magnifique techniquement, surtout dans sa version PC, cette deuxième itération a apporté son lot de changements, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, le jeu souffrant de quelques soucis sur le long terme.Avec, Bungie entend corriger ses erreurs en modifiant tout un tas d'éléments. Outre une toute nouvelle aventure, qui nous emmènera visiter à nouveau le Récif et verra un personnage bien-aimé des joueurs passer l'arme à gauche, ce contenu supplémentaire arrive avec une ribambelle de nouveautés. Le système d'arme par exemple a été refondu pour proposer plus de souplesse et les gardiens bénéficieront de nouveaux Supers. Un tout nouveau Raid, ainsi qu'un nouveau mode de jeu nomméferont aussi leur apparition aux côté de nouvelles armes et équipements Exotiques.À noter que le mode Gambit sera disponible à l'essai ce samedi pourpour tous les possesseurs de Destiny 2, et que les personnes ayant précommandé Renégats pourront en profiter jusqu'au