Le Pack de Rentrée ASUS VivoBook Flip à 450 euros

In VivoBook Veritas

L'ami des étudiants

Une fois n'est pas coutume, c'est Cdiscount qui se fend de cette offre alléchante. Le vendeur en ligne a en effet décidé de regrouper dans une même offre unainsi que ses accessoires pour le prix extrêmement intéressant de, ce qui vous permettra de réaliser une économie se montant à un tout petit peu plus de 150 euros.Produit vendu et expédié par Cdiscount , ce pack de rentrée bénéficie des avantages habituels liés à la plateforme. Vous pourrez bénéficier de la livraison chez vous ou en point relais dès demain, ainsi que de frais de ports offerts en France Métropolitaine. Vous pourrez aussi opter pour des garanties supplémentaires pour protéger votre bien conte la casse et le vol.Avec sa dalle 14 pouces dotée d'une définition de 1366 par 768, son processeur Intel Pentium N5000 et ses 4 Go de RAM, l'ASUS VivoBook Flip n'est pas une bête de guerre destinée au gaming, mais un allié idéal si vous souhaitez travailler en itinérance. Parfait pour les étudiants connectés, il dispose d'un SSD de 128 Go pour une meilleure réactivité, et d'un processeur graphique INTEL HD Graphics 505 pour regarder des contenus multimédias. On appréciera aussi son mode tablette tactile, ainsi que la présence d'une Licence Windows 10 64 bits.Avec ce PC Portable, vous pourrez découvrir une souris sans filainsi que son récepteur USB, une licence, ainsi qu'une licence pour la suite. Dernière composante de ce pack spécial rentrée, un sac à dos Strata de la marque TRAGUS, qui vous permettra de transporter votre ASUS VivoBook Flip en toute sécurité, et confortablement.