Le PC Portable ACER Aspire ES1-523 à 270 euros

Le portable qu'ACER à tout faire

Un portable taillé pour la bureautique

Cette offre pour le moins intéressante, vous la trouverez en allant faire un tour chez Cdiscount . Le vendeur en ligne, qui n'est jamais avare de bons plans, vous propose en effet de découvrir le PC Portableà 270 euros, ce qui vous permettra de réaliser une économie de près de 129 euros.Grâce à Cdiscount , vous pourrez choisir plusieurs choses, comme par exemple la possibilité d'ajouter soit une garantie Panne & Assistance de quatre ans pour 49,99 euros supplémentaires, soit une garantie Casse et Vol de deux ans pour 29,99 euros. Côté livraison, que vous choisissiez de vous faire livrer en point relais ou bien chez vous, vous recevrez votre produit à partir du 30 aout, et cette dernière sera gratuite.Soyons clair dès le départ, l'n'est pas un portable taillé pour le gaming. En cause, son processeur graphique, l'AMD Radeon R2 qui s'avère bien trop faible pour cet usage. En revanche, ce portable est un outil parfaitement adapté à ceux qui souhaitent travailler en itinérance. Il embarque en effet un processeur AMD E1 7010 cadencé à 1,5 GHz, 4 Go de RAM (sur une seule barette), et dispose d'un disque dur 1To.Côté écran, vous pourrez compter sur une dalle TN de 15,6 pouces doté d'une définition de 1366 par 768 pixels, tandis qu'au niveau de la connectique, ce sont deux ports USB 2.0, un port USB 3.0, un port HDMI et un port LAN qui vous attendent. Ce portable est vendu avec une licence Windows 10 Familiale 64 bits, ce qui est toujours bon à prendre.