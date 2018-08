La carte graphique GTX 1080 XLR8 Gaming OC à 479 euros

Que la GeForce soit avec nous

La puissance au service du gaming

Pour notre second bon plan de la journée, nous vous invitons à vous rendre chez Cdiscount qui nous propose actuellement de découvrir lade marque PNY à. Une jolie réduction d'un peu plus de 200 euros (tout de même), pour ce qui est actuellement l'une des meilleures cartes graphiques du marché.Vu que vous êtes chez Cdiscount, vous pourrez profiter de quelques avantages, comme par exemple la livraison gratuite en France Métropolitaine. Vous pourrez aussi choisir de vous faire livrer en point relais à partir du 29 aout, ou bien ajouter une garantie supplémentaire contre les pannes et la casse de 4 ans pour 55 euros supplémentaires.Si vous avez un peu suivi l'actualité hardware, vous n'êtes pas sans savoir quevient de révéler sa prochaine génération de carte graphiques, qui vont permettre de franchir un nouveau seuil en matière de graphismes. Néanmoins, et comme l'on pouvait s'en douter, les tarifs de ces CG (surtout la 2080 Ti), ne sont pas à la portée de toutes les bourses. En attendant que ces composants atteignent des tarifs plus raisonnables, nous vous proposons de découvrir cette GeForce GTX 1080 XLR8 Gaming OC de chez PNY qui reste une valeur sûre.Au programme, 2560 Coeurs CUDA et la puce NVIDIA Pascal qui propose une fréquence allant jusqu'à 1848 MHz, voir plus pour ceux qui souhaitent l'overclocker. Côté mémoire, ce sont 8 Go dédiés en GDDR5X, qui possèdent des performances hors pair. 4K et VR ready, cette carte graphique dispose aussi de plusieurs sorties vidéos, dont trois ports Display Ports pour les configurations multi-écrans.