La lampe de bureau Taotronics LED à 24,79 euros

Aziz, lumière !

Que la lumière soit

Afin de profiter de cette offre, vous devrez aller faire un tour chez. Une fois n'est pas coutume, la boutique en ligne nous propose une jolie ristourne puisque cettevoit son prix passer de 31€ à 24€79 euros en cumulant vente flash et code de réduction. Une réduction de près de 20% au total, que vous pourrez obtenir en achetant cette lampe dans les 10 prochaines heures, et en utilisant le codeau moment de la validation de votre panier.Amazone oblige, vous pourrez profiter de quelques petits avantages, comme la possibilité de vous faire livrer gratuitement en France Métropolitaine, ou de recevoir votre produit demain si vous êtes client Prime. Sachez enfin que ce produit a reçu le label Amazon Choice dans la catégorie Lampe de Bureau.Que ce soit pour votre bureau ou votre table de chevet, cette lampe LED de la marque Taotronic possède de sérieux atouts pour intégrer votre domicile. Pour commencer, son panneau LED lui permettra de durer plus longtemps qu'une lampe à incandescence classique tout en ne dégageant que tr!s peu de chaleur, et en ne consommant que peu d'énergie. Ses quatre modes, dispensant une luminosité différente, lui permettent aussi de s'adapter à votre utilisation en un tournemain.Équipée d'une minuterie, afin d'éviter le gaspillage d'électricité inutile cette lampe dispose aussi d'une fonction mémoire qui lui permet de conserver les réglages choisi lors de l'allumage. Histoire de ne rien gâcher, elle dispose aussi d'un port USB qui vous permettra de recharger vos petits appareils, idéal si vous l'utilisez en tant que lampe de chevet.