La Nintendo Switch avec sacoche de transport à 285 euros

Une console de salon nomade

Habituellement vendue entre 310€ et 350€, la console de jeuet sa sacoche de transport voit son prix chuter à 285€ chez CdiscountS'il y a bien une chose dans laquel Nintendo à toujours excellé, c'est bien la création de console de jeu nomades. Avec cette Nintendo Switch, la firme japonaise vous propose d'emporter vos jeux de salon favoris partout avec vous.Si vous ne disposez pas d'un écran de télévision sur lequel y brancher la Nintendo Switch, celle-ci dispose d'un écran 6,2 pouces et d'un support pour maintenir la console. En y détachant les deux manettes Joy-Con, vous pourrez profiter d'une expérience de jeu similaire à celle que l'on peut vivre devant un écran de télévision.De plus, en passant l'un des deux Joy-Con à l'un de vos amis, vous transformerez vos deux Joy-Con manette miniature pour vous permettre d'apprécier une bonne partie multijoueur sur des jeux tel que Mario Kart 8.Avec la Nintendo Switch, vous pourrez profiter d'un excellent catalogue de jeu composé des plus grands succès du jeu vidéo, dont seul Nintendo a le secret tel que Zelda : Breath of the Wild, ou encore Mario Oddysey.Pour que le codesoit fonctionnel, il sera nécessaire d'effectuer son achat via l'application pour smartphone de Cdiscount