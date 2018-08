L’ordinateur HP core i5 GTX 1050 8 Go + écran + imprimante à 580 euros via ODR

Un ordinateur pour toute la famille

Il accompagnera les enfants lors de leurs recherches pendant leurs études

Sa configuration permettra de remplir toutes tâches de bureautiques sans problème

Décompresser en vous posant devant une bonne partie de jeux vidéo, grâce à la carte graphique GTX 1050 2 Go

Caractéristiques techniques du pack

Caractéristiques techniques de l'ordinateur Pavilion 580-156nf Intel Core i5-8400 (6 x 2.80 à 4.00 GHz)

8 Go DDR4 - 2133 MHz

Nvidia GeForce GTX 1050 (2 Go)

HDD 1 To (7200 tr/min)

Windows 10 Famille

Processeur Intel Core i5-8400

Caractéristiques techniques de l'imprimante multifonction HP DeskJet 2630 Imprimante wifi

technologie d'impression : Jet d'encre - couleur

Cycle d'utilisation mensuel de 1000 pages

AirPrint activé

Caractéristiques techniques de l'écran Ecran LCD à rétroéclairage LED - matrice active TFT

Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz 16/9

Anti-éblouissement, On-screen Digital Controls

Doté de 8 Go de RAM, d'un processeur i5 et 1 To de stockage, le Pavilion 580-156nf permet d'obtenir de bonnes performances sur la majorité des logiciels tels que Photoshop, After Effect ou encore les logiciels de bureautique évidemment.Cette configuration permettra à toute la famille de bénéficier d'un nouvel ordinateur multimédia qui conviendra parfaitement à de nombreux types d'utilisation :Fourni avec un écran 24 pouces ainsi qu'une imprimante, vous serez bien équipé pour affronter les prochaines années.