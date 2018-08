Le PC portable OMEN 15-ax220nf + imprimante à 550Eur via ODR chez Cdiscount

Idéal pour les cours... et décompresser !

Caractéristiques techniques du pack

Caractéristiques techniques du HP Omen 15-ax220nf Dalle 15.6'' Full HD LED IPS (1920x1080, antireflet/mate)

Poids : 2,2 kilos

Intel Core i5-7300HQ Kaby Lake (2.5 GHz, 4 cœurs)

NVIDIA Pascal GeForce GTX 1050 2 Go GDDR5 dédiés

Webcam HD TrueVision avec micro

Bluetooth 4.2 / Wi-Fi ac (2x2) + Ethernet Gigabit

Lecteur de carte SD/MMC

Autonomie 10h

Clavier chiclet rétro éclairé avec pavé numérique, touchpad multi-touch

Caractéristiques techniques de l'imprimante multifonction HP DeskJet 2630 Imprimante wifi

technologie d'impression : Jet d'encre - couleur

Cycle d'utilisation mensuel de 1000 pages

AirPrint activé

Le kit sympathique à bas prix, parfait pour les étudiants ! Rendez-vous chez Cdiscount pour en profiter !Grâce à ses 8 Go de RAM, son processeur i5, ses 1 To de stockage, ainsi que son autonomie de 10h, le HP Omen vous garantira d'assez bonnes performances sur la majorité des logiciels tels que Photoshop, After Effect ou encore les logiciels de bureautique évidemment. Son autonomie vous permettra de tenir une journée de cours complète sans avoir à vous coller à une prise électrique !De plus, une fois la journée de cours terminée, vous pourrez décompresser en vous posant devant une bonne partie de jeux vidéo, grâce à la carte graphique GTX 1050 2 Go. Pas de quoi faire tourner tous les jeux au max. mais suffisant pour jouer dans de bonnes conditions.L'imprimante fournie dans le pack vous permettra de ne plus dépendre des bibliothèques universitaires, qui proposent les impressions couleur à 20 centimes, ce qui va vous permettre de réaliser une bonne économie sur les impressions.