Bon Plan : Le Nokia 8 à 260€ chez Cdiscount

Un smartphone performant sans surcouche encombrante

Caractéristiques techniques du Nokia 8

Écran IPS

Taille de la diagonale : 5.3"

Résolution du capteur : 13 mégapixels

Capacité : 3090 mAh

Capacité de la mémoire interne : 64 Go

Chipset Snapdragon 835

RAM : 4 Go - LPDDR4X SDRAM

Génération à haut débit mobile : 4G

Lancé sur le marché depuis bientôt 1 an à 599€,nous propose une belle remise sur le, abaissant son prix à. Un prix très intéressant sur un smartphone de cette gamme.Le point fort de ce Nokia 8 est de proposer un smartphone avec configuration plutôt correcte démuni de toute interface ou logiciels propriétaire dans son intégration d'Android.De plus, le Nokia 8 est un smartphone disposant d'une bonne autonomie grâce à sa batterie d'une capacité deDoté d'unet de 4 Go de RAM, le Nokia 8 sera capable de lancer la majorité des applications les plus puissantes du Google Play Store tel que Fortnite sur Android.