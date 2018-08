Le hub 3 ports USB 3 + 1 port Ethernet + 1 port HDMI à 40€ avec le code XYRYJBDZ

Fini le manque de connectique !

Fonctionnant sans nécessiter d'installation logicielle, le Hub type-C Tout-en-Un se branche sur les ordinateurs via le port usb-c. Celui-ci permet de disposer de nouvelles connectiques sur son pc qui ne sont pas présente de base sur sa machine.Relié à une prise de courant avec un adaptateur USB, le Hub USB peut servir de chargeur d'ordinateur jusqu'à 100W, permetant ainsi la recharge detel que les Macbook.Le port Ethernet permet aux ordinateurs de bénéficier d'une connexion internet filaire plus stable qu'avec le Wi-Fi montant jusqu'à 1 Gbps. Le port HDMI permet quand à lui de profiter de vidéos 4K UHD sur une télévision, un moniteur ou un projecteur.Les 3 ports USB 3.0 fonctionnent quant à eux avec tout type d'accessoires : clavier, souris, clé usb, etc...Pour bénéficier du tarif 40€ sur ce Hub USB, il faudra se rendre chez Amazon et y saisir le code XYRYJBDZ lors de l'achat.