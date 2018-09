Super Week eBay pour les Samsung Galaxy S9 et S9+

Selon votre budget

Faites votre choix

Back to School : nos bons plans high-tech pour la rentrée 2018

Vous aurez le choix entre ces deux jolies offres portant sur les mobiles de la marque Samsung. Et l'on commence avec lenoir en version 128 Go qui passe à 599 euros. Lepour sa part, aussi dans version violette et en 64 Go passe à 505 euros.Le Samsung Galaxy S9 est un mobile de grande taille qui dispose d'un écran de 5,8 pouces Infinity, Quad HD+ Amoled disposant d'une définition de 2960 par 1440 pixels, et compatible HDR. Pour le supporter, il peut compter sur un processeur Exynos 8 cœurs, cadencé à 2,7 GHz et 4 Go de RAM. Il dispose aussi d'une très jolie autonomie grâce à sa batterie 3000 mAh.Il dispose en outre de deux appareils photo : un frontal à 8 mégapixels, et un arrière à 12 mégapixels. De quoi capturer des vidéos jusqu'en 4K à 60 images par secondes, et même prendre des ralentis allant jusqu'à 960 images par seconde en 720p. Ce mobile dispose de 64 Go de mémoire interne, d'un port dual SIM, et est disponible en coloris Noir Carbone.Le Samsung Galaxy S9+ est quant à lui plus rapide que son petit frère grâce à ses 6 Go de mémoire vive, il dispose aussi d'un écran un peu plus de 6,4 pouces. Enfin, le S9+ possède un capteur supplémentaire pour la profondeur de champ, ce qui permet de prendre des photos portraits seront donc plus réussis.A noter que pour tous les produits eBay, vous disposez de la garantie client eBay (service clients par téléphone, chat, e-mail), d'un éventuel remboursement en cas de problème si vous avez utilisé PayPal et d'une gestion simplifiée des retours. Les marchands proposant ces matériels sont des vendeurs ayant des pourcentages d'avis positifs supérieurs à 98%, un gage de sérieux et de qualité donc afin d'éviter tout risque.