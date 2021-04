Layers of Fear sera disponible sur le PSVR le 29 avril

Si vous ne trouviez pas Layers of Fear suffisamment terrifiant, vous aurez bientôt l’opportunité de dépoussiérer votre casque PlayStation VR pour changer d’avis. Un communiqué de presse nous avertit de sa disponibilité, dès le 29 avril prochain, pour 19,99 euros.

Pour vous rappeler le contexte, Layers of Fear vous propose d’explorer la folie d’un peintre cherchant à terminer son magnum opus — son plus grand chef-d’œuvre. À travers des environnements travaillés et des propositions visuelles très audacieuses, Bloober Team avait su faire mouche dans une période où le pinacle de l’horreur était incarné par un certain P.T, la démo jouable du Silent Hills développé par Hideo Kojima qui ne verra jamais le jour.

Dans son communiqué, Bloober Team indique que la disponibilité de Layers of Fear sur PSVR n’est que la continuité de sa stratégie de porter de plus en plus de jeux d’horreur de qualité sur les plateformes de réalité virtuelle. En effet, Blair Witch (un autre de ses jeux) est d’ores et déjà disponible sur Oculus Quest . Faut-il s’attendre à un traitement identique pour Layers of Fear 2 et, pourquoi pas, The Medium ? La question reste en suspens.