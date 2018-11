⚡ -50% sur le catalogue de formation Elephorm pour le Black Friday

Comment ça marche ?

Elephorm, la qualité des formateurs

Pour découvrir ce bon plan, rien de bien compliqué. Vous devrez vous rendre sur le site d'Elephorm, et sélectionner l'une de leurs offres d'abonnement, ou une formation qui vous intéresse. Il ne vous restera plus ensuite qu'à utiliser le code promotionnel BLACK pour obtenir 50% de remise sans autre forme de procès une fois votre panier validé.Grâce à cette promotion, vous pourrez ainsi souscrire à l'offre annuelle, dont l'abonnement s'élève habituellement à 199 euros, et ne débourser que 99 euros pour accéder à tous les contenus produits par Elephorm pendant une année complète. Une bien belle affaire si vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences, ou vous perfectionner dans certains domaines.Elephorm est une société Lyonnaise fondée en 2005, et qui s'est spécialisée dans la formation en ligne. Dès le départ, son approche a été de proposerun médium qui permet d'intégrer les informations de manière plus efficace qu'un simple cour écrit. Avec un catalogue très diversifié proposé par des formateurs professionnels, qui porte aussi bien sur l'apprentissage de logiciels que sur la programmation, les métiers créatifs, la programmation ou bien le management, Elephorm est une plateforme qui vous aidera à vous perfectionner dans votre vie de tous les jours.A l'heure actuelle, ce sont plus deportant sur une cinquantaine de thématique qui vous seront proposées en libre-service. A vous ensuite de faire votre marché pour découvrir des créés pour l'occasion par des professionnels aguerris, et valider vos acquis au terme de la formation. Si vous souhaitez souscrire à cette offre, ne perdez pas trop de temps, car elle n'est valable que jusqu'au 27 novembre prochain.