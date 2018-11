TV 65" Samsung LED Quantum Dot, 4K UHD, HDR 10, Incurvé, Smart TV à 999€ pour le Black Friday

Le téléviseur Samsung UE65KS7500 se positionne à l'heure actuelle dans ce qui se fait de mieux chez Samsung. Doté d'une dalle incurvée LED Quantum Dot de 65 pouces, il propose une image hyper réaliste grâce à son milliard de nuances de couleurs. Compatible HDR 1000 et disposant d'un revêtement spécial qui réduit considérablement les reflets lumineux pour proposer des noirs profonds, et une image 4K d'une rare beauté. Pour ne rien gâcher, elle bénéficie d'un design sobre et épuré qui s'intégrera comme un charme dans votre salon.