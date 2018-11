Manette Xbox One + Gears of War 4 à 39€ au lieu de 60€ pour le Black Friday

Sortie en même temps que la Xbox One, cette manette est une véritable petite merveille d'ergonomie qui s'adaptera sans aucun problème à n'importe quel type de jeu. Cette version, qui est la toute dernière en date, dispose de nombreuses améliorations, comme la possibilité de personnaliser et régler précisément la plupart des boutons qui la composent. Entièrement sans fil grâce à sa connexion Bluetooth, elle évite l'écueil des fils qui s'entortillent, et procure une expérience de jeu aussi plaisante qu'efficace. En optant pour cette manette sur Amazon, vous obtiendrez un code de téléchargement pour le dernier épisode des aventures de Marcus Fenix, Gears of War 4.