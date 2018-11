🔥 Le pack Nintendo Switch Super Smash Bros. Ultimate + Zelda Breath of the wild à 364 euros

Avec sa dernière console, Nintendo a encore une fois changé la donne en proposant une console hybride entre la machine de salon et la console portable. La Switch propose en effet deux modes, le premier pour jouer tranquillement installé dans votre salon, sur votre téléviseur, comme n'importe quelle console. Le seconde mode se déclenche dès lors que vous retirez la console de son socle. En branchant les Joy Cons de chaque côté de la Switch, vous pourrez continuer à profiter de vos jeux en mode nomade, sans interruption d'aucune sorte. Ce pack vous permettra aussi de découvrir la toute dernière itération de Smash Bros, la franchise de jeu de baston made in Nintendo, ainsi que le tout dernier Zelda qui propose une aventure grandiose dans un Hyrule revu et corrigé à la façon d'un open world.