L'écran 23,8" Acer full HD, LED, IPS, 4ms à 79,99€ au lieu de 99€ pour le Black Friday

L'écran ACER HA240YAwi dispose d'une dalle IPS FullHD de 23,8 pouces capable d'afficher 16,7 millions et couvant 72% de la gamme de couleur NTSC. Il dispose d'un rapport de contraste allant de 1000:1 à 100000000:1, et d'une luminosité de 250 cd-m². Sobre et élégant, il se démarque par son cadre Zero Frame extrêmement fin qui permet d'obtenir un bureau étendu quasi continu si vous utilisez ce modèle dans une configuration multiécran. Sans être spécifiquement pensé pour le jeu, il dispose d'un temps de réponse gris à gris de 4 ms.