Souris sans fil Logitech M330 Silent Plus à 14,90€ au lieu de 28,99€ pour le Black Friday

La M330 Silent Plus de chez Logitech est une souris optique sans fil dont l'une des principales caractéristiques est, comme son nom le suggère, son faible impact sonore, notamment au niveau des clics. Pensée pour les droitiers, elle dispose de deux boutons (clics droit et gauche), ainsi qu'une molette de défilement au centre, et offre une sensibilité de 1000 dpi. Avec une portée pouvant aller jusqu'à 10 mètres, et une autonomie de 24 mois, elle sera l'alliée parfaite pour toutes vos tâches bureautiques.