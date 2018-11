Le Xiaomi Redmi Note 5 à 159€ au lieu de 199€ (différents coloris) pour le Black Friday

Le Xiaomi Redmi Note 5 est un téléphone grand format doté d'un écran 5,99 pouces à la définition de 2160 par 1080 pixels. Il s'articule autour d'un processeur Snapdragon 636 supporté par un GPU Adreno 509 et 4 Go de RAM. Ce modèle inclut un stockage de 32 Go qu'il sera possible d'augmenter jusqu'à 256 Go grâce au port MicroSD disponible. Il dispose en outre d'une très belle autonomie grâce au 4000 mAh de sa batterie, et est compatible avec les dispositifs de charge rapide. Côté photo, comptez sur deux appareils. Le premier, en façade, dispose d'un capteur de 13 millions de pixels, tandis que celui à l'arrière peut compter sur un double objectif à 12 + 5 millions de pixels.