Tous les abonnements shadow passent à 23,11€ pour le Black Friday

Firme française, Shadow propose un service particulièrement intéressant pour les gamers ne possédant pas de machine récente, et ne souhaitant pas forcément investir dans un matériel coûteux, qui finir par devenir obsolète. En souscrivant aux services de Shaodw, vous aurez accès à une machine délocalisée avec une configuration dernier cri. Le flux vidéo du jeu, ou de n'importe quelle autre application, sera alors envoyé directement sur votre PC personnel (ou votre mobile, ce qui est assez fou), et vous pourrez n'aurez plus qu'à en profiter tranquillement chez vous, ou en itinérance.