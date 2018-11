Samsung Galaxy A6 (2018) à 168€ (via ODR 50€) pour le Black Friday

Sorti en mai de cette année, le Samsung Galaxy A6 est un téléphone doté d'un écran de 5,6 pouces Super Amoled d'une définition de 1480 par 720 pixels en 287 DPI. Dans ses entrailles, ce sont un processeur Exynos 7870 cadencé à 1,6 GHz, un GPU Mali-T830 MP3 ainsi que 3 Go de RAM et 32 Go de stockage qui vous attendent. Comme tous les smartphones modernes, il possède deux appareils photo. Le premier en façade avec un objectif à 16 millions de pixels, et un second sur l'arrière, lui aussi à 16 millions de pixels. Côté batterie, comptez sur du Lithium-Ion à 3000 mAh.