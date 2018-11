SSD Kingston A400 - 480Go à 57€ pour le Black Friday

Avec l'essor de la mémoire flash, qui nous a livré des volumes de stockage toujours plus important pour des tarifs de plus en plus bas, il est désormais très facile de remplacer les disques durs vieillissants qui occupent nos machines. Le SSD Kingtson A400 est un très bon exemple de cette tendance. Pensé pour s'installer au cœur de votre PC via une interface SATA3, ce SSD de 2,5 pouces dispose d'une vitesse de lecture maximum de 500 Mo/s, et d'une vitesse d'écriture plafonnant à 450 Mo/s. De quoi booster vos performances à moindre cout.