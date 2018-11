Processeur AMD Ryzen 7 1700 à 169€ au lieu de 190€ pour le Black Friday

Gravé en 14 nanomètres, possédant 8 cœurs et 16 Threads, le Ryzen 7 1700 est un processeur cadencé à 3,7 GHz qui trouvera sa place dans n'importe quelle configuration gamer qui se respecte. Compatible avec les sockets AM4, le processeur possède 20 Mo de cache, et a été étudié pour avoir un profil sonore et calorifique le moins élevé possible. Il est de plus vendu avec un ventilateur pour lui assurer une meilleure dissipation de la chaleur. Il dispose en plus de nombreuses avancées technologiques comme le Precision Boost qui lui permet d'ajuster ses performances en temps réel en fonction de son utilisation, ou l'Extend Frequency Range qui vous permettra de l'overclocker en toute simplicité.