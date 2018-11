Nvidia Shield TV + manette et télécommande à 159€ au lieu de 179€ pour le Black Friday

Si Nvidia est avant tout connu pour ses cartes graphiques, le constructeur a décidé ces dernières années de se diversifier, en sortant par exemple la gamme de box de streaming Shield. Parmi elles se trouve la, qui nous intéresse aujourd'hui. Il s'agit d'un petit boîtier que vous pourrez connecter à votre téléviseur pour accéder à de nombreux contenus en ligne. Vous pourrez ainsi profiter en 4K des films présents sur vos services de VoD préférés (Netflix, OCS et cie), des nombreux programmes présents sur Molotov TV, et même jouer à vos jeux PC du moment grâce au service GeForce Now. Et vu que ce pack est livré avec une manette de jeu, vous n'aurez aucune excuse pour ne pas franchir le pas.