Xbox One X 1 To Fallout 76 + Red Dead Redemption 2 + 2ème Manette à 449€

Modèle le plus puissant de la gamme Xbox One, laest la console idéale pour profiter des derniers titres du moment sous leur meilleur jour. Capable de gérer la 4K sans sourciller, cette console en a véritablement sous le capot. Et avec 1 To de stockage, vous n'aurez aucun problème à accueillir votre bibliothèque de jeux. Pour profiter de cette console, vous pourrez compter sur deux titres très récents : Fallout 76, qui vous invitera à aller visiter le Wastelands entre amis, et le magnifique Red Dead Redemption 2 de chez Rockstar. Pour ne rien gâcher, une seconde manette, sans fil, vous permettra de jouer avec un pote tranquillement installé sur votre canapé.