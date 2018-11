Lot de 3 ampoules connectées Philips Hue à 32,90 au lieu de 49€ pour le Black Friday

À l'heure des assistants personnels connectés type Alexa et consorts, nos maisons deviennent de plus en plus connectées, et il est désormais très facile de s'équiper d'objets qui répondent aux commandes dictées par de tels appareils. En installant les ampoules Philips Hue dans votre intérieur, vous pourrez contrôler la luminosité en un tournemain, que ce soit grâce à votre assistant personnel, ou bien l'application mobile dédiée. Lumière blanche et brillante ou bien ambiance plus tamisée, vous pourrez tout gérer de manière très simple, et même définir des programmes d'éclairage personnalisés.