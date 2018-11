Apple iPhone X 64Go à 827€ pour le Black Friday

Vendu et expédié par Rue du commerce, cet iPhone X est bien évidemment neuf. Il dispose d'un écran Super Retina HD de 5,8 pouces compatible HDR et disposant de la technologie True Tone. Dans ses entrailles, c'est la puce A11 Bionic qui vous attend, ainsi que 3 Go de RAM pour des performances incomparables. Il dispose en outre de deux appareils photo. Un à l'arrière doté de deux objectifs à 12 +12 millions de pixels, et un en façade à 7 millions de pixels et possédant la technologie True Depth, offrant un mode portrait amélioré, et la possibilité d'utiliser les animojis.