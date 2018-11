Le Xiaomi Mi8 64Go à 299€ au lieu de 499€ pour le Black Friday

Le Xiaomi Mi8 est un téléphone grand format qui possède d'un écran AMOLED de 6,21 pouces à la définition de 2160 par 1080 pixels. Doté d'une mémoire de 64 Go, ce téléphone est équipé d'un processeur Snapdragon 845 cadencé à 2,8 GHz, d'un GPU Adreno 630 et de 6 Go de RAM. Il possède aussi une très bonne autonomie grâce à sa batterie de 3400 mAh, et dispose de deux appareils photos en façade et à l'arrière, respectivement à 20 et 12 +12 millions de pixels.