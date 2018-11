L'iPhone 7 32Go à 299€ (Reconditionné A+)

Modèle sorti en 2016, l'iPhone 7 est un téléphone doté d'une dalle IPS de 4,7 pouces à la définition de 1334 par 750 pixels, qui embarque la puce A10 Fusion de chez Apple, ainsi que 2 Go de RAM. Il possède en outre deux appareils photos : un en façade à 7 millions de pixels, et un à l'arrière à 12 millions de pixels. Lorsque vous vous rendrez sur le site de RED by SFR, vous verrez sans doute que le tarif à 299 euros peut être obtenu en souscrivant à un forfait. Ne vous laisser pas berner, car si vous sélectionnez l'option « Commander sans forfait », le tarif ne changera pas d'un iota, comme le prouve le screenshot ci-dessous.