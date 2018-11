75% de réduction sur l'offre VPN 3 ans HideMyAss! pour le Black Friday

HideMyAss VPN casse les prix pour le Black Friday

HideMyAss VPN : la navigation web sécurisée pour tous

Le célèbre service VPN HMA! pratique une réduction drastique du prix de l'abonnement sur 36 mois à l'occasion du Black Friday.Vous pourrez ainsi profiter d'une protection complète lors de votre navigation web pour la modique somme de. 75% d'économies, ça ne se refuse pas, surtout que ce fournisseur VPN est l'un des meilleurs à l'heure actuelle !Il existe de nombreux fournisseurs VPN, maisreste l'un des plus plébiscités. Un succès dû à son efficacité et à ses tarifs abordables. Notez d'ailleurs que ce fournisseur appartient à Avast, la société spécialisée dans les solutions de sécurité anti-virus.HMA! propose ainsi à ses clients l'accès à plus de 860 serveurs dans pas moins de 280 endroits du monde, couvrant ainsi plus de 190 pays. Ajoutez à ça des débits autorisant le streaming et le téléchargement P2P, un chiffrement AES 256 bits et la possibilité d'utiliser jusqu'à 5 appareils différents en même temps.HideMyAss! se taille ainsi une réputation de qualité bien méritée. Il serait donc dommage de passer à côté de la réduction pratiquée pour le Black Friday !