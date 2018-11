PS4 Pro 1To + Gran Turismo Sport à 339€ pour le Black Friday

Dernière version en date de la, la PS4 Pro est aussi la plus puissante à l'heure actuelle, et la seule capable de gérer la 4K. Idéale pour profiter des derniers titres exclusifs à la machine sous leur meilleur jour, cette console est une véritable bête de concours, et débarque ici dans une version avec 1 To de stockage. Cerise sur le gâteau, vous obtiendrez aussi le jeu de course Gran Turismo Sport histoire de pouvoir étrenner votre machine.